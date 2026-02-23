Telenet ferme six magasins (et en ouvre d’autres)

Les clients font davantage en ligne, ce qui pousse Telenet à procéder à une restructuration. L’opérateur télécom ferme six de ses magasins et supprime un emploi sur dix. Dans le même temps, l’entreprise annonce toutefois l’ouverture de nouveaux magasins.

Baisse structurelle du nombre de visiteurs

Telenet accélère la réduction de son réseau de vente au détail physique. L’opérateur télécom ferme trois magasins à Anvers et dans ses environs, ainsi que trois autres dans la région bruxelloise. La mesure s’inscrit dans le cadre d’une refonte plus large du modèle commercial, qui met l’accent sur les canaux numériques. Selon l’entreprise, le comportement des clients évolue : de plus en plus de consommateurs règlent leurs questions, leurs abonnements et leurs achats en ligne. Cela entraîne une baisse structurelle de la fréquentation des magasins.