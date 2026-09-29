Albert Heijn remplacera Delhaize à Lommel

Avant la fin de l’année, Albert Heijn ouvrira un supermarché à Lommel. L’enseigne emménagera dans un local qui, jusqu’en février, était encore exploité par un franchisé Delhaize. Cela porte à cinq le nombre d’ouvertures de magasins réalisées par l’enseigne en Belgique cette année.

Vers 91 magasins

En février, le supermarché Delhaize de Lommel s’est retrouvé inoccupé après que le franchisé a cessé son activité. Des rumeurs ont rapidement circulé selon lesquelles Albert Heijn allait reprendre les locaux, ce qui est désormais officiel. Le recrutement du personnel a commencé et les travaux dans les locaux ont démarré, en vue d’une ouverture prévue au cours de la première quinzaine de décembre. C’est ce qu’a confirmé la porte-parole Ann Maes au journal Het Belang van Limburg.

Avec cette ouverture, Albert Heijn terminera l’année en Belgique avec 91 magasins. Après les ouvertures à Wilrijk et Haacht plus tôt cette année, d’autres magasins ouvriront leurs portes cet automne à Bilzen (le 14 octobre), à Machelen (un magasin XL sur l’ancien site Makro, le 28 octobre) et donc également à Lommel.