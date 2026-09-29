Une fuite de données chez un fournisseur touche Carrefour France

Carrefour met en garde ses clients français contre une fuite de données chez un fournisseur externe. Via la plateforme de livraison Shipup, des pirates auraient pu accéder à des noms, des adresses e-mail et des numéros de téléphone. D’autres enseignes françaises semblent également avoir été touchées.

Effet domino en France

Début septembre, Carrefour a informé un certain nombre de ses clients en France d’un incident de sécurité chez un prestataire externe. Des noms et prénoms, adresses e-mail et numéros de téléphone auraient ainsi été dérobés. Selon Carrefour, aucun mot de passe ni aucune donnée bancaire n’a fait l’objet d’une fuite.

Le groupe de supermarchés ne cite pas le nom du prestataire concerné. Le site web français spécialisé Cyberattaque.org relie toutefois cet incident à Shipup, une plateforme utilisée par les boutiques en ligne pour le suivi des colis et la communication après un achat en ligne. En effet, des détaillants tels qu’Aroma-Zone et la chaîne de grands magasins Printemps utilisent également cette plateforme et ont récemment été touchés. Shipup travaille pour plus de 700 marques.

Chez Carrefour, rien n’indique que sa propre boutique en ligne, les comptes clients ou les systèmes internes aient été piratés. Il s’agit de données à caractère personnel que le détaillant avait transmises à son prestataire de services à des fins de communication relative à la livraison. Carrefour recommande à ses clients français de redoubler de vigilance face aux e-mails et SMS suspects. Le détaillant ne précise pas le nombre exact de clients concernés.

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