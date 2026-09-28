Comment Aldi renforce ses ambitions dans le domaine du commerce en ligne

Au Royaume-Uni, Aldi s’associe à Deliveroo pour assurer la livraison rapide des courses ; en Allemagne, la société mère Aldi Süd recrute un ancien cadre d’Amazon et de Rohlik afin de développer davantage ses activités de commerce électronique.

Les livreurs font le travail

En raison des coûts logistiques élevés, le commerce en ligne n’était jusqu’à présent pas une option pour la plupart des discounters, mais chez Aldi Süd, les choses semblent désormais bouger dans ce domaine. Au Royaume-Uni, le distributeur va s’associer à Deliveroo. Les clients pourront commander environ 2 000 produits Aldi via l’application Deliveroo. Le service « Shop & Deliver » sera testé à partir du mardi 6 octobre dans huit magasins. Un lancement à l’échelle nationale est prévu pour début 2027.