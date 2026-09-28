Aldi Belgique veut séduire davantage de clients avec des promotions exclusives sur son application

Les utilisateurs de l’application Aldi se verront désormais proposer chaque semaine une dizaine de promotions exclusives supplémentaires, en plus des offres hebdomadaires habituelles. Au sein d’Aldi Nord, la Belgique sert de marché test pour les initiatives liées aux programmes de fidélité.

Priorité aux produits frais et aux marques propres

Chaque semaine, Aldi proposera désormais une dizaine de promotions réservées exclusivement aux utilisateurs de l’application. L’accent est mis sur les fruits et légumes frais, la viande fraîche, le poisson frais et les produits de la marque propre d’Aldi. Ces promotions supplémentaires s’ajoutent aux offres hebdomadaires. Elles sont automatiquement déduites lorsque le client scanne son application. Il s’agit d’une nouvelle étape dans le développement du programme de fidélité qu’Aldi a lancé l’année dernière dans tous ses magasins belges. Les clients peuvent accumuler des points qui sont échangés contre des produits gratuits ou des réductions supplémentaires.

« Notre programme de fidélité est très bien accueilli. De plus en plus de clients prennent l’habitude de scanner l’application Aldi lors de leurs achats. Nous avons donc cherché des moyens de récompenser encore davantage nos clients les plus fidèles et de convaincre de nouveaux utilisateurs potentiels », explique Isabel Henderick, directrice du marketing et de la communication chez Aldi Belgique. Une étude réalisée par iVOX pour le compte d’Aldi plus tôt cette année révèle en effet que les trois quarts des Belges s’attendent avant tout à bénéficier de réductions immédiates en caisse dans le cadre de ce programme de fidélité. Le distributeur donne désormais suite à cette demande.

Les clients sont informés des promotions supplémentaires par le biais de différents canaux : dans le prospectus hebdomadaire, sur le site web et dans la newsletter, en magasin sur l’étiquette de prix numérique, sur les réseaux sociaux et via l’application. Au sein du groupe Aldi Nord, la Belgique sert de marché test pour les initiatives liées aux programmes de fidélité. Sur son marché d’origine, l’Allemagne, le discounter mène, fait remarquable, une campagne contre les applications de fidélité.