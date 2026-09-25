[Filet Pur] Jérémiades

Ont estimé qu’ils avaient de bonnes raisons de se plaindre la semaine dernière : les marques néerlandaises d’agroalimentaire, les distillateurs de genièvre belges, une membre de la famille royale blessée dans son amour-propre, un dirigeant déchu et des manutentionnaires soupçonnés de fraude. Mais entendez-vous Filet Pur maugréer ?

Protestations

Attention, tout le monde ne s’est pas mis à râler, pleurnicher, ronchonner, bougonner, chicaner ou critiquer ces derniers jours. Citons par exemple Lieven Vanlommel (Foodmaker), qui a réussi à convaincre nul autre de Vincent Kompany de l’aider à vendre ses salades de pâtes. Ou Nathalie Lambrechts (Gimber), qui enregistre enfin ses premiers bénéfices. Sans parler d’AB InBev, qui ne déboursera que 200 millions d’euros par an pour éliminer son grand rival Heineken de la Ligue des champions. Mais sinon ? Un véritable festival de jérémiades…