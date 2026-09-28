Colruyt renouvelle son programme d’épargne

Alors que le Green-score bénéficie d’une certification indépendante, Colruyt Group rebaptise le programme de fidélité de son application : avec « Chaque Pas Compte », le distributeur souhaite encourager davantage les choix durables.

Une crédibilité renforcée

Le programme de fidélité de l’application Xtra de Colruyt Group s’appelle désormais « Chaque pas compte ». Les clients peuvent accumuler des points lorsqu’ils choisissent des produits affichant un Green-score A+, A ou B. Ils peuvent échanger ces points contre des produits gratuits, un pass d’une journée chez la chaîne de fitness Jims ou un webinaire gratuit, mais ils peuvent également les utiliser pour soutenir une association caritative de la Fondation Colruyt Group. L’année dernière, les clients ont ainsi soutenu les différentes associations caritatives à plus de 65 000 reprises, indique le distributeur, qui, selon ses propres termes, souhaite encourager les comportements positifs et rendre les choix durables plus concrets pour les clients. ​

Depuis 2021 déjà, le Green-score (anciennement connu sous le nom d’Eco-score) aide les consommateurs à comparer l’impact environnemental des produits dans leur supermarché. Ce label, développé par un consortium international et dont Colruyt Group détient une licence en Belgique, attribue aux produits des notes allant de A+ à F sur la base d’une analyse du cycle de vie et de divers critères supplémentaires. Il figure déjà sur plus de 4 800 produits de marque propre et 11 000 produits de marques nationales. ​

À partir de fin septembre, le Green-score sera conforme aux nouvelles exigences légales en matière de labels environnementaux, dans le cadre de la législation européenne EmpCo. Cela renforce la crédibilité du label, affirme Colruyt.