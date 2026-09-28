« Albert Heijn a déjà dépassé Lidl en Flandre »

Albert Heijn ouvrira deux autres supermarchés en Belgique cet automne, afin de franchir le cap des 90 magasins dans le pays. Le distributeur néerlandais a d’ailleurs déjà dépassé Lidl en Flandre en termes de part de marché.

Deux ouvertures en octobre

D’ici la fin de l’année, Albert Heijn comptera 90 magasins en Belgique, a déclaré la directrice marketing Els Lagrou la semaine dernière lors du Retail Marketing Day organisé par RetailDetail, qui a réuni plus de 170 professionnels du marketing à Bruxelles. Après l’ouverture récente du 88e magasin à Haacht, le 8 juillet, deux autres ouvertures sont prévues en octobre : l’une à Bilzen (qui sera la dix-neuvième pour le partenaire franchisé Peeters-Govers) et l’autre d’un magasin AH XL sur l’ancien site Makro à Machelen.

Malgré « seulement » quatre ouvertures de magasins cette année, Albert Heijn poursuit son ascension fulgurante : en termes de part de marché, le détaillant a déjà dépassé Lidl en Flandre, comme l’a montré Mme Lagrou sur une diapositive qui ne mentionnait toutefois pas de chiffres concrets. Mais le principal indicateur de performance clé (KPI) en marketing est tout de même de savoir si votre marque manquerait à ses clients si elle venait à disparaître, affirme-t-elle. Elle a ensuite montré des images de l’engouement sans précédent suscité par l’ouverture à Louvain, où Albert Heijn était absent depuis des années, ayant dû céder un magasin après la fusion avec Delhaize.

Vous pouvez lire ici un compte rendu complet du Retail Marketing Day.