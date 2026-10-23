[En images] Aldi ouvre un bar à vin éphémère à Anvers

Pour prouver, à l’approche des fêtes, qu’un bon vin ne doit pas nécessairement être cher, Aldi ouvre son propre bar à vin éphémère, Al Divino, au cœur d’Anvers. Les visiteurs peuvent s’y rendre jusqu’au 1er novembre inclus.

Les mêmes prix qu’en magasin

Les visiteurs ne remarqueront pas d’emblée qu’Al Divino est une initiative d’Aldi, même si le nom donne bien sûr un indice. Pour la première fois, le distributeur propose ici une sélection de ses 33 vins de fin d’année, directement issus de ses rayons, dans ce bar à vin situé dans un quartier animé du sud d’Anvers. La carte propose également du vin mousseux sans alcool et des limonades maison, ainsi qu’un plateau de tapas composé de fromages d’apéritif, d’olives et de chiffonnade issus de sa propre gamme.

Les vins sont proposés au même prix qu’en magasin. « Étant donné qu’une bouteille permet en moyenne de servir six verres à la maison, nous divisons simplement le prix de vente de la bouteille par six dans notre bar à vin », explique Lieve Conard, sommelière chez Aldi Belgique. Un verre de La Capelude Grande Réserve coûte 1 euro, tandis qu’un prestigieux Châteauneuf-du-Pape y est servi pour à peine 3 euros le verre.

Des vins pour les fêtes de fin d’année

« Pour Al Divino, nous avons sélectionné plusieurs de nos vins les plus festifs pour les fêtes de fin d’année, avec un mélange de nouvelles références et d’appellations connues. Ce sont tous des vins de qualité qui s’accordent parfaitement avec les fêtes, mais à un prix étonnamment compétitif. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir à l’avance quels vins ils aimeraient servir sur leur table de fête », ajoute Mme Conard.

Le bar à vin Al Divino est situé au 23 de la Volkstraat à Anvers et sera ouvert les 23 et 24 octobre, ainsi que du 29 au 31 octobre de 17 h à 22 h, et le 1er novembre de 14 h à 22 h. Vous pouvez réserver un créneau horaire via ce lien.