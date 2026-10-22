Nestlé enregistre des ventes supérieures aux prévisions

Au troisième trimestre, Nestlé a enregistré des résultats supérieurs aux prévisions. Le géant suisse de l’alimentation bénéficie d’une forte reprise des volumes de vente, notamment sur les marchés émergents. Les aliments pour animaux et les snacks sont les moteurs de la croissance, tandis que les répercussions du rappel à grande échelle de produits d’alimentation pour bébés s’estompent progressivement.

Les consommateurs achètent davantage

Le chiffre d’affaires de Nestlé a atteint 22,76 milliards de francs suisses (24,6 milliards d’euros) au troisième trimestre, contre 21,64 milliards de francs suisses (23,4 milliards d’euros) un an plus tôt. La croissance organique s’est élevée à 4 %, largement supérieure aux prévisions des analystes qui tablaient sur 3,4 %.