Les sites web américains d’Ahold Delhaize sont à nouveau en ligne

Après le cyberincident de la semaine dernière, les sites web et les applications des chaînes de supermarchés américaines du groupe Ahold Delhaize sont à nouveau opérationnels.

Mises hors ligne par mesure de précaution

À l’instar des sites web d’Albert Heijn, d’Etos et de Gall&Gall, ceux des chaînes américaines Food Lion, Giant Food, Hannaford et Stop&Shop ont également été mis hors ligne la semaine dernière par mesure de précaution, à la suite d’un grave incident informatique dont on sait désormais qu’il a été causé par un acte malveillant. Ils sont à nouveau accessibles. Les activités américaines représentent environ 60 % du chiffre d’affaires du groupe Ahold Delhaize.

Aux Pays-Bas, le site web et l’application d’Albert Heijn sont de nouveau en ligne et la livraison à domicile devrait reprendre à partir du vendredi 23 octobre. Les sites web d’Etos et de Gall & Gall sont également de nouveau disponibles. En Belgique, le site web est resté accessible tout au long de la période et le commerce en ligne est à nouveau pleinement opérationnel. Les sites web et les applications de la région d’Europe centrale et du sud-est fonctionnent également à nouveau.