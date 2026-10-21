Le groupe français de distribution Casino change de nom

Casino, le groupe français à l’origine de sept chaînes de magasins de proximité, s’appelle désormais PLESIO (mot grec signifiant « proximité »). L’entreprise souhaite se positionner davantage comme un spécialiste de la proximité et marquer clairement la distinction entre le groupe et la chaîne Casino.

Sept enseignes de distribution

Ce nouveau nom reflète la stratégie actuelle du groupe qui, après des années de difficultés financières, a cédé ses hypermarchés et ses supermarchés pour se concentrer sur le segment des magasins de proximité. Le nouveau nom PLESIO (simple, court et facile à retenir, selon le groupe) chapeaute sept enseignes de distribution : Monoprix, Casino, Spar, Vival, Cdiscount, Franprix et Naturalia. Avec 25 000 collaborateurs et près de 6 500 magasins, celles-ci devraient générer un chiffre d’affaires de 12,5 milliards d’euros en 2025.

La nouvelle identité sera progressivement mise en œuvre dans tous les supports de communication internes et externes du groupe, et la modification de la dénomination sociale sera soumise à l’approbation formelle des actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale, en 2027.