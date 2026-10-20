Nouvelle croissance du chiffre d’affaires et gain de parts de marché pour Carrefour Belgique

Carrefour Belgique a clôturé le troisième trimestre avec une croissance de son chiffre d’affaires à périmètre constant de 2,3 %. Cette progression s’est accompagnée d’un gain de part de marché de 0,2 point de pourcentage et d’une nouvelle hausse de la satisfaction client, indique le distributeur.

Six trimestres de croissance

Il s’agit du sixième trimestre consécutif de croissance pour Carrefour Belgique, grâce à une forte dynamique commerciale, à des actions visant à stimuler le pouvoir d’achat, aux ouvertures le dimanche et à des conditions météorologiques favorables, dans un contexte de concurrence toujours vive et d’un climat économique difficile.

Selon l’entreprise, les résultats trimestriels reflètent les progrès de la stratégie mise en œuvre et les optimisations opérationnelles approfondies. Ainsi, Carrefour Belgique poursuit le déploiement de ses nouveaux concepts de magasins pour Market et Express, combiné à une dynamique renforcée en matière de prix compétitifs, de promotions ciblées et de programme de fidélité. Parallèlement, la simplification des processus de travail internes et une maîtrise rigoureuse des coûts de distribution garantissent l’efficacité opérationnelle nécessaire.

« Grâce à ces bases solides, Carrefour Belgique aborde la période cruciale de fin d’année avec confiance et agilité, en dépit d’un climat macroéconomique qui demeure sous forte pression », conclut le communiqué de presse.