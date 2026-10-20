Jumbo et Picnic ont été les principaux bénéficiaires du piratage informatique subi par Albert Heijn

À la suite de la récente cyberattaque, Albert Heijn a perdu une part de marché considérable aux Pays-Bas la semaine dernière. Ce sont surtout Jumbo et le supermarché en ligne Picnic qui ont pu tirer profit des difficultés rencontrées par le leader du marché.

Les consommateurs ont reporté leurs achats

La part de marché d’Albert Heijn, qui s’élève à environ 37 % aux Pays-Bas, a fortement chuté la semaine dernière pour atteindre 28 %, selon les chiffres communiqués au FD par le cabinet d’études de marché Hiiper. La part de marché de Jumbo a augmenté de près de quatre points de pourcentage au cours de la même période, passant d’environ 20 % à 24 %. Plus et Lidl ont également enregistré une hausse. En termes relatifs, le supermarché en ligne Picnic a été le grand gagnant, avec une hausse de 20 %.