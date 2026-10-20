Carrefour revoit ses prévisions à la baisse après les manifestations violentes en France

Les récentes émeutes en France pèsent sur la confiance des consommateurs et risquent d’entraîner une hausse des coûts, selon Carrefour. Malgré une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, le distributeur émet un avertissement sur ses résultats.

Les problèmes de sécurité pèsent sur le chiffre d’affaires

Au troisième trimestre 2026, Carrefour a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de 3,9 %, à 22,78 milliards d’euros. La croissance à périmètre constant s’est élevée à 2,3 %, ce qui est conforme aux prévisions. En France, le chiffre d’affaires a progressé de 1,2 %, en partie grâce à la reprise des magasins rachetés à Cora et Match (+6,1 %). À l’international, l’Espagne (+2,1 %) et le Brésil (+1,4 %) ont également contribué à cette dynamique. En Belgique (qui n’est plus un marché clé pour le groupe), la croissance la croissance comparable du chiffre d’affaires s’est élevée à 2,3 %.