The Barn ouvre son dixième marché bio et prévoit deux autres ouvertures en 2027

Après près de dix ans d’existence, la chaîne de magasins bio The Barn franchit le cap des dix magasins : le 7 novembre, le dixième magasin ouvrira ses portes à Woluwe-Saint-Lambert. Deux autres magasins ouvriront à Bruxelles l’année prochaine.

Autres ouvertures à Bruxelles

Près de dix ans après l’ouverture de son premier magasin bio à Ittres, The Barn franchit une nouvelle étape. Le magasin situé au 26 Tomberg à Woluwe-Saint-Lambert ouvrira ses portes le samedi 7 novembre et deviendra le dixième établissement de l’entreprise, qui exploite, outre ses magasins bio à Bruxelles, deux marchés à Anvers.