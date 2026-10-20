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Écrit par Pauline Neerman
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The Barn ouvre son dixième marché bio et prévoit deux autres ouvertures en 2027

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Food20 octobre, 2026

Après près de dix ans d’existence, la chaîne de magasins bio The Barn franchit le cap des dix magasins : le 7 novembre, le dixième magasin ouvrira ses portes à Woluwe-Saint-Lambert. Deux autres magasins ouvriront à Bruxelles l’année prochaine.

Autres ouvertures à Bruxelles

Près de dix ans après l’ouverture de son premier magasin bio à Ittres, The Barn franchit une nouvelle étape. Le magasin situé au 26 Tomberg à Woluwe-Saint-Lambert ouvrira ses portes le samedi 7 novembre et deviendra le dixième établissement de l’entreprise, qui exploite, outre ses magasins bio à Bruxelles, deux marchés à Anvers.

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