Les employés d’Aldi récoltent 1,3 tonne de pommes pour les banques alimentaires

Aldi fait don de 1,3 tonne de pommes Jonagold aux banques alimentaires du Limbourg. Les employés du discounter ont eux-mêmes cueilli ces pommes chez un producteur à Herk-de-Stad.

La collaboration mise en avant

Un groupe d’employés s’est rendu à Herk-de-Stad, où ils ont cueilli ensemble 1,3 tonne de pommes Jonagold. La totalité de la récolte est destinée aux Banques alimentaires du Limbourg – Dépôt Margo. « Grâce à ce don, nous pouvons offrir un en-cas sain aux familles en difficulté financière », explique Bart Buckinx, directeur général de l’organisation. Selon lui, Aldi collabore depuis des années avec les banques alimentaires du Limbourg pour la collecte de denrées alimentaires.

Avec cette action, Aldi souhaite également mettre en avant sa collaboration avec les producteurs de fruits belges. Selon le distributeur, pendant la saison des pommes en Belgique, sept pommes sur dix vendues dans ses magasins sont issues de la production locale. « Les producteurs belges jouent un rôle central dans notre gamme de produits frais », explique Sven Du Bois, directeur des achats de produits frais chez Aldi. « Dès que nous le pouvons, nous misons systématiquement sur les produits locaux. »