Le chocolatier Lindt intervient au plus haut niveau après deux avertissements sur résultats

Le fabricant de chocolat Lindt & Sprüngli remplace son PDG Adalbert Lechner après avoir dû revoir à la baisse ses prévisions de croissance à deux reprises cette année. L’ancien PDG Dieter Weisskopf reprend temporairement les rênes et se voit confier la mission de rétablir la rentabilité et la croissance.

Une nouvelle direction s’impose

Lechner quitte le chocolatier suisse après 33 ans au sein de l’entreprise, dont quatre en tant que PDG. Selon le conseil d’administration, Lindt & Sprüngli « a besoin d’une nouvelle direction opérationnelle pour renouer avec une croissance forte et constante et pour exploiter les opportunités sur tous ses marchés à l’échelle mondiale ».