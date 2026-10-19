Albert Heijn est de nouveau en ligne, mais ce n’est pas encore le cas des sites web américains d’Ahold Delhaize

L’application et le site web d’Albert Heijn sont de nouveau opérationnels ; le commerce en ligne reprendra vendredi. Chez Delhaize, le commerce en ligne fonctionne à nouveau normalement. Les sites web américains d’Ahold Delhaize restent toutefois hors service en raison de l’incident informatique.

Livraisons à partir de vendredi

Dimanche, Albert Heijn a remis en ligne son site web et son application. La plupart des fonctionnalités ont été rétablies, comme par exemple les offres Bonus et la réduction de 10 % sur les produits bio et AH Terra pour les clients AH Premium. C’est ce qu’indique le distributeur dans une mise à jour. Les activités de vente en ligne reprendront également prochainement : les livreurs reprendront progressivement la route à partir de vendredi. Toutes les commandes en ligne passées jusqu’au jeudi 22 octobre inclus ont toutefois été annulées. Il n’est pour l’instant pas encore possible de passer de nouvelles commandes.

Chez Delhaize, le site web n’a jamais été hors ligne et les activités de commerce en ligne sont désormais à nouveau pleinement opérationnelles. Les E-Deals et les offres personnalisées pour les membres Superplus ne sont toutefois pas encore disponibles. Tant chez Delhaize que chez Albert Heijn, les magasins sont bien approvisionnés.

Aux États-Unis, les sites web des chaînes filiales d’Ahold Delhaize, telles que Hannaford, Food Lion et Stop&Shop, ne sont toujours pas en ligne. On ignore quand ils le seront. Le distributeur n’a pas non plus fourni d’explications supplémentaires quant à la cause des problèmes informatiques survenus il y a une semaine. De nombreux experts soupçonnent un piratage. Il est toutefois important de noter que , selon l’entreprise, aucune donnée à caractère personnel n’a fait l’objet d’une fuite.