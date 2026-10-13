IT-storing Ahold Delhaize: lege rekken bij Albert Heijn, beperkte e-commerce bij Delhaize

(Update) De gevolgen van het cyberincident bij Ahold Delhaize laten zich ook dinsdag nog voelen. Bij Albert Heijn ligt de webshop plat en dreigen er lege rekken, bij Delhaize worden winkels wel beleverd en werkt e-commerce beperkt.

Grote onduidelijkheid

De IT-problemen zijn nog niet van de baan nadat Ahold Delhaize zondagmiddag een deel van de systemen preventief uitschakelde omwille van wat het bedrijf nogal vaag een “cybersecurity-incident” of een “grootschalige IT-storing” noemt. Albert Heijn lijkt het zwaarst getroffen. De supermarktketen heeft websites, apps en klantendiensten van de winkels uitgeschakeld. Klanten kunnen daardoor geen bestellingen plaatsen en eerder geplaatste bestellingen worden niet bezorgd. Ook in de winkels – die allemaal open zijn – worden de gevolgen merkbaar. Verschillende distributiecentra liggen stil, waardoor winkels met lege rekken kampen, zowel in Nederland als in België. De kassasystemen werken maar de persoonlijke app-aanbiedingen niet en de elektronische prijskaartje tonen oude prijzen.

Bij Delhaize kunnen de winkeliers momenteel nog geen bestellingen doorgeven, maar worden de winkels wel bevoorraad op basis van eerdere bestellingen. “Het kan zijn dat er hier en daar een productje ontbreekt, maar normaal gezien worden onze winkelrekken goed aangevuld”, zegt woordvoerder Roel Dekelver in Het Nieuwsblad. Ondernemers kregen van Delhaize ook de toestemming om zich wegens de noodsituatie ook bij externe leveranciers te bevoorraadden, vernam RetailDetail gisteren. Online bestellen is bij Delhaize wel opnieuw mogelijk. De retailer houdt voor alle zekerheid het aantal beschikbare slots nog beperkt. De klantendienst is niet bereikbaar.

Intussen blijft de grootste onduidelijkheid bestaan over de oorzaak van de problemen. Hoewel er heel wat aanwijzingen zijn dat het om een hack kan gaan, houdt het bedrijf het op een “incident”. Er is ook geen duidelijkheid over de vraag of er klantgegevens gelekt zijn. Dat veroorzaakt onzekerheid en een potentiële vertrouwenscrisis bij klanten. In een artikel in het AD bekritiseren verschillende experts de communicatie (of het gebrek daaraan) bij Ahold Delhaize.

Update: in de loop van dinsdag meldt Albert Heijn dat de elektronische prijskaartjes weer de correcte prijzen tonen (maar nog niet de Bonusaanbiedingen) en bij Delhaize is de klantendienst weer bereikbaar. Ook meldt de retailer dat er geen aanwijzingen zijn dat er klantgegevens werden gestolen.