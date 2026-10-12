Mars investeert 85 miljoen euro in Duitse fabrieken

FMCG-reus Mars trekt tegen eind 2027 ongeveer 85 miljoen euro uit voor zijn activiteiten in Duitsland. Het bedrijf wil er de productieprocessen verbeteren, zijn concurrentiekracht verhogen en inzetten op technologische innovatie. Tussen 2021 en 2025 trok het concern er al 150 miljoen euro uit voor investeringen.

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“Duitsland is een belangrijke markt en een industriële pijler voor Mars in Europa”, zegt Carsten Simon, managing director van Mars Wrigley DACH, aan ESM Magazine. “Met deze investeringen versterken we de levensvatbaarheid van onze vestigingen op lange termijn, omarmen we geavanceerde technologieën en verzekeren we tegelijk de betrouwbare productie van wereldwijd populaire merken die hier al generaties lang deel uitmaken van het leven van mensen.”