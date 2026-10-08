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Geschreven door Jorg Snoeck
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Zalando plant vlag in Frankrijk met reusachtig distributiecentrum

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Mode8 oktober, 2026

Na vijf jaar van planning, bouw en geleidelijke opschaling heeft Zalando zijn eerste megadistributiecentrum in Frankrijk officieel geopend. Het 140.000 vierkante meter grote complex in Montereau-sur-le-Jard, net ten zuiden van Parijs, vormt straks een cruciale schakel in de Europese expansie van de Duitse e-commercegigant.

Geleidelijke groei naar volle capaciteit

Al in 2021 kondigde Zalando-oprichter en topman Robert Gentz tijdens de top Choose France een investering van 300 miljoen euro in Frankrijk aan. “Toen was het nog een belofte. Vandaag krijgt deze investering vorm in 140.000 m², één van de mooiste en modernste locaties in ons hele Europese netwerk”, aldus Laura Toledano Khelif, directeur-generaal van Zalando voor West-Europa.

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