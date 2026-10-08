Moederbedrijf van Uniqlo, Fast Retailing, verrast met derde meer winst

Fast Retailing heeft zijn boekjaar afgesloten met een vijfde recordwinst op rij. De eigenaar van Uniqlo dankt dat aan sterke prestaties in alle regio’s, ondanks de druk van de zwakke yen op de thuismarkt.

Druk op de thuismarkt

De operationele winst kwam in de twaalf maanden tot en met 31 augustus uit op 743,13 miljard Japanse yen (4,3 miljard euro). Een jaar eerder bedroeg die winst 564,3 miljard Japanse yen (3,3 miljard euro), wat neerkomt op een stijging van ongeveer 32%. Het resultaat was beter dan de kledinggroep zelf verwachtte.