[In Beeld] The Fashion Store is halverwege na opening in Boortmeerbeek

The Fashion Store, onderdeel van Colruyt Group, heeft in Boortmeerbeek zijn 25ste winkel geopend. De multimerkenketen zet zo een symbolisch belangrijke stap richting haar ambitie om uit te groeien tot vijftig vestigingen in Vlaanderen.

“Halverwege onze droom”

De nieuwe winkel aan de Leuvensesteenweg telt 1.300 vierkante meter en bundelt meer dan zestig modemerken. Ook shop-in-shops van Mango, PME Legend en Tommy Hilfiger maken deel uit van het concept. Daarnaast biedt de winkel een aparte kostuumzone en gratis stylingadvies.

“In twintig jaar tijd groeiden we van een eerste winkel in Lede uit tot een vaste waarde voor modeliefhebbers. Boortmeerbeek brengt ons nu halverwege onze droom: 50 winkels verspreid over heel Vlaanderen”, zegt general manager Mayke Nooteboom. “De vraag naar stijlvolle mode en persoonlijk advies blijft groeien, en wij groeien met volle goesting mee.”