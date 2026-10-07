Xandres groeit in Nederland en breidt uit naar Duitsland

Xandres dankt omzetgroei in het afgelopen boekjaar vooral aan een stevige versnelling in Nederland. Nu verschuift de aandacht van het Belgische modebedrijf naar Duitsland. De ambitie blijft om uit te groeien tot een sterk Europees merk.

Hogere rendabiliteit

In het gebroken boekjaar 2025-2026 realiseerde Xandres een omzetgroei van 1,2% naar 36,6 miljoen euro. Dat is vooral te danken aan een sterke groei met wel 27% in Nederland: de retailer opende er eigen winkels in Maastricht en Laren, en plant eind oktober ook nog een winkelopening in Haarlem, de vijfde al in het land. Verder bouwt het merk de samenwerking met premium multimerkenboetieks verder uit en investeert het in merkbekendheid.

De ebitda kwam uit op 1,6 miljoen euro, een stijging van 14%, toe te schrijven aan een structureel betere marge en een strakkere aansturing van de onderneming. Die hogere rendabiliteit creëert ruimte voor verdere investeringen buiten België: na de versnelling in Nederland verschuift de aandacht nu naar Duitsland. Xandres wil daar vanaf het voorjaar van 2027 aanwezig zijn via geselecteerde premium multimerkenboetieks. Een nieuwe merkcampagne moet de introductie ondersteunen. Over de doelstellingen laat CEO Willem Wijnen weinig twijfel bestaan: “Onze ambitie is helder: Xandres verder uitbouwen van een sterk Belgisch merk tot een sterk Europees merk.”