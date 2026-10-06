Primark maakt plaats voor borstvoeding in Duitse winkels

Primark richt in 26 Duitse winkels speciale ‘Mom’s Rooms’ in waar moeders in alle rust borstvoeding kunnen geven of kolven. De modeketen speelt daarmee in op een behoefte die ze zelf liet onderzoeken.

Mom’s Rooms

Meer dan de helft van de ondervraagde moeders zegt dat het ontbreken van een rustige plek een winkelbezoek al eens bemoeilijkte. Ongeveer drie op de vier wil tijdens het shoppen vrijwillig gebruik kunnen maken van een aparte ruimte. De Mom’s Rooms komen bij de paskamers en krijgen onder meer een zitplaats en extra privacy.

Primark benadrukt weliswaar dat het initiatief borstvoeding in het openbaar niet wil ontmoedigen. “Elke moeder moet zelf kunnen beslissen waar en hoe zij haar kind borstvoeding geeft”, zegt Karolina Klingenberg, woordvoerder van Primark Duitsland en Oostenrijk. In Duitsland telt Primark momenteel 28 vestigingen, dus slechts twee vestigingen doen (nog) niet mee.

Voor inhoudelijke ondersteuning werkt Primark samen met de Duitse gezinsorganisatie Wellcome. Via QR-codes in de ruimtes krijgen moeders ook toegang tot advies en tips. Primark wil het concept bovendien breder uitrollen dan de eigen winkels. De retailer nodigt ook andere winkels, horeca, winkelcentra en publieke instellingen uit om borstvoedingsvriendelijke plekken zichtbaar te maken.