Onderzoek naar sociale fraude bij twee Delhaize-supermarkten

Het gerecht onderzoekt mogelijke sociale fraude bij twee Delhaize-supermarkten die buitenlands personeel inzetten om rekken aan te vullen en de winkels schoon te maken. De betrokken winkels zijn nog niet in verdenking gesteld.

Onderaannemers

Het onderzoek, dat zich nog in een vroeg stadium bevindt, heeft betrekking op een supermarkt van Delhaize in Brussel en een andere in de provincie Antwerpen, schrijft zakenkrant L’Echo. Aanleiding zijn controles door de Rijksdienst Sociale Zekerheid, die in de ene winkel buitenlandse werknemers aantrof die ‘s nachts de rekken aanvulden, terwijl het in de andere winkel om schoonmaakpersoneel ging.