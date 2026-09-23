Ahold Delhaize, Lidl en Biedronka bieden op Centraal-Europese Tesco-winkels

Nu Tesco het continent wil verlaten om zich te concentreren op zijn thuismarkt, dagen geïnteresseerden op om de activiteiten van de Britse marktleider in Centraal-Europa over te nemen.

Meer kandidaten dagen mogelijk op

Begin juli kondigde Tesco aan dat het overwoog om zijn activiteiten in Centraal-Europa te verkopen, om zich op zijn kernactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland te concentreren. Het gaat om in totaal 561 supermarkten in Tsjechië, Hongarije en Slowakije, samen goed voor een omzet van 4,49 miljard pond (5,26 miljard euro). De divisie droeg in het boekjaar 2025-26 ongeveer 4% bij aan de groepswinst van de Britse retailer.