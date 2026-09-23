Van Eerd vecht veroordeling aan: “OM maakte er een zootje van”

Het hoger beroep van voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd begint met een stevige botsing tussen zijn nieuwe advocaten en het Openbaar Ministerie. De verdediging stelt dat cruciale stukken ontbreken en wil het onderzoek fors uitbreiden. Van Eerd vecht zo zijn gevangenisstraf van twee jaar aan.

“Vonnis integraal te vernietigen”

Tijdens een regiezitting in het hoger beroep haalden de nieuwe advocaten van Van Eerd dinsdag hard uit naar het Openbaar Ministerie. De rechtbank veroordeelde de voormalige Jumbo-topman in augustus 2025 tot twee jaar gevangenisstraf voor niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen, maar zijn advocaat noemt het strafdossier “een zootje”.