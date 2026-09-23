Carrefour lanceert vierde editie Scanmania: een kilo goud te winnen

Nog tot en met 28 oktober loopt bij Carrefour België opnieuw de groots opgezette activeringscampagne Scanmania. Dat betekent niet alleen flink wat kortingen en duizenden gratis producten maar ook de kans om een goudstaaf te winnen.

Wedstrijdverloop aangepast

Voor Carrefour is Scanmania, de activatiecampagne die voor het eerst plaatsvond in oktober 2023, de grootste commerciële actie van het jaar. Met krasloten per schijf van 20 euro ​aan aankopen bij Carrefour Hypermarkt en Carrefour Market, of van 10 euro ​bij Carrefour Express en online, maken klanten kans op gratis producten van A-merken, kortingsbonnen en actievouchers. Klanten kunnen kiezen uit drie kanalen om hun virtuele lotjes te valideren en te scannen: de mobiele app en de website van Carrefour België, of de interactieve kiosken in de winkel zelf. Om klanten te helpen die digitaal minder vaardig zijn, voorziet Carrefour ‘Een Handje Helpen’-workshops.

Niet voor het eerst kunnen klanten ook goud winnen. Scanmania heeft het wedstrijdverloop dit jaar wel aangepast. Elke dag kunnen klanten de waarde van het “Winkelkarretje van de dag” schatten. Wie er het dichtst bij zit, wint een Gouden Ticket dat toegang geeft tot de grote finale op 3 november 2026 in de Lotto Arena in Antwerpen. 35 finalisten nemen het daar tegen elkaar op in de strijd om een goudstaaf van een kilo, ter waarde van meer dan 120.000 euro. De tweede en derde plaats krijgen een goudstaaf van 25 gram, ter waarde van omgerekend zo’n 3000 euro.

De retailer trekt ook de baan op met een roadshow: een gouden container doorkruist het land met in zijn oplegger een Laser Game-parcours. Dat levert deelnemers nog meer cadeaus op.