Aldi België stunt opnieuw met kunst: 24,99 euro voor een werk van prinses Delphine

Niet voor het eerst pakt Aldi in België uit met een exclusief kunstwerk voor een lage prijs: shoppers kunnen zaterdag een reproductie van prinses Delphine van Saksen-Coburg bemachtigen.

Eén exemplaar per klant

Morgen, woensdag, onthullen Aldi en Delphine van Saksen-Coburg een nieuwe muurschildering in de Gentse Kortedagsteeg. Hoe dat werk, getiteld “Warme William”, er precies uitziet, houdt de retailer nog even geheim: het beeld op de foto in de folder is bewust vervaagd. Zaterdag liggen er reproducties van het werk in de Belgische Aldi-winkels, tegen de zachte prijs van 24,99 euro. Elke bezoeker mag er maximaal één meenemen. De actie vraagt aandacht voor een goed doel voor jongeren.

Het is niet de eerste keer dat Aldi België stunt met kunst. Op 7 december 2024 verkocht de discounter een werk van de gerenommeerde Belgische kunstenaar Koen Vanmechelen, ook tegen 24,99 euro. In 2005 pakte de keten als eens uit met een reeks van twaalf kunstwerken van zes Belgische kunstenaars, toen voor 12,99 euro.