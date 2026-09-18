Poetin lijft Russische activiteiten van Nestlé en Auchan in

Rusland plaatst de lokale activiteiten van Nestlé, Auchan en Lemana Pro, het voormalige Leroy Merlin op de Russische markt, onder zogezegd “tijdelijk” eigen beheer. Opnieuw verliezen zo verschillende grote westerse ondernemingen de feitelijke controle over hun Russische bezittingen.

Naar L.E.V. Management

President Vladimir Poetin ondertekende donderdag een decreet waarmee de betrokken activa worden overgedragen aan de Russische onderneming L.E.V. Management. Het gaat onder meer om Russische belangen van de Zwitserse voedingsreus Nestlé, de Franse supermarktgroep Auchan en Lemana Pro.