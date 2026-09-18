Action van start in Slovenië

Vrijdag opende de Nederlandse non-fooddiscounter Action zijn eerste winkel in Slovenië. Dat is intussen al de zestiende markt voor de snel groeiende retailer. Straks volgt ook Bulgarije.

Groot potentieel

Het groeipotentieel van Action in Europa heeft z’n grenzen nog lang niet bereikt. Vrijdag 18 september opende de discounter een eerste winkel in zijn zestiende markt, Slovenië. Die is gevestigd in Velenje, ongeveer 75 km ten noordoosten van de hoofdstad Ljubljana. Over minder dan twee weken opent er al een tweede vestiging, in Maribor.

Eerder dit jaar verklaarde CEO Hajir Hajji dat er ondanks een lichte groeivertraging voor Action in Europa nog ruimte is voor ongeveer 4.650 bijkomende vestigingen. Later dit najaar gaat de keten ook in Bulgarije van start. Intussen bereidt Action ook haar Amerikaanse debuut voor: eind 2027 of begin 2028 wil het bedrijf zijn eerste winkel in het zuidoosten van de Verenigde Staten openen. De ambitie is om daar tegen het einde van 2030 al 100 winkels te hebben.