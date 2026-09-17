Belgische doorstart blijft Wibra achtervolgen: miljoenenfactuur dreigt

De juridische nasleep van het Belgische faillissement van Wibra uit 2020 blijft de retailer achtervolgen. Volgens het jongste jaarverslag kan een uitspraak van de arbeidsrechtbank in Luik nog tot 4,1 miljoen euro kosten. De rechtszaak dateert al uit 2023, maar sleept tot vandaag aan.

Doorstart na één dag

Wibra België vroeg in 2020 een gerechtelijke reorganisatie aan nadat de coronacrisis de al jaren verlieslatende activiteiten verder onder druk zette. De keten wilde haar Belgische netwerk terugbrengen van 81 naar 36 winkels. De ondernemingsrechtbank keurde het reorganisatieplan toen af, waarna het faillissement snel volgde. Al een dag later maakte Wibra een doorstart met 36 winkels. Alle 439 werknemers verloren aanvankelijk hun baan, waarna 183 medewerkers een nieuw arbeidscontract kregen.