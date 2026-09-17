Meer dan inkopen: hoe Trademart retailers, merken en ideeën samenbrengt

(Publireportage) Trademart is niet enkel een inkoopcentrum voor winkeliers: als professioneel retailplatform combineert het een aanbod van meer dan 1.500 merken met ontdekking, inspiratie, kennis, events en ontmoeting. Een eigen magazine en de Trademart Retail Happening illustreren die ambitie.

Bruggen bouwen

Met meer dan 1.500 merken in fashion, home & living en baby & kids is het Brusselse Trademart het grootste B2B-inkoopcentrum van Europa. Tegelijk groeit het uit tot een plek voor kennis, inspiratie, ontdekking en ontmoeting. Door te connecteren met andere retailers kunnen winkeliers vandaag het verschil maken. Het is goed om te weten dat je als ondernemer niet alleen staat.

“Retail gaat vandaag over zoveel meer dan wat er in de rekken hangt. Consumenten willen zich gezien en begrepen voelen en zoeken plekken en merken waarmee ze zich kunnen verbinden. Er is een toenemende nood aan identiteit, authenticiteit en menselijk contact. Een community is bouwt bruggen tussen retailer en klant, maar evengoed tussen retailer en exposant,” zegt Veerle De Taeye, Marketing Director bij Trademart.

Van klant naar community

Met de Trademart Retail Happening op 31 augustus trapte het b2b-centrum het najaar op gang. Retailers, merken en experten kwamen samen rond wat retail vandaag en morgen beweegt. Het centrale thema van het magazine, “Van klant naar community”, kwam er ook live aan bod tijdens een panelgesprek met Els Keymeulen (Feeling), Magalie Dierckx (MMBSY) en Amber Platteau (CADET), onder moderatie van Nathalie De Schepper (Fashion Fever).

Identiteit, authenticiteit en menselijk contact worden belangrijker in een steeds digitalere wereld. Hoe zet je de stap van klant naar community? Hoe maak je van je merk een “love brand”? Herkenbaarheid en emotionele connectie zijn cruciaal, zegt Amber Platteau, die vanuit haar eigen verhaal de webshop en winkel Cadet opstartte, een merk dat vrouwen wil helpen zich goed te voelen in wat ze dragen. Wat begon met stijladvies werd een webshop en intussen ook een fysieke winkel in Meldert. In de offlinewereld voelt ze zich toch meer thuis.

“Je bent je eigen influencer”

Echtheid en authenticiteit zijn ook voor maandblad Feeling de norm. “We willen een merk zijn waarin je je thuis voelt”, zegt hoofdredactrice Els Keymeulen, die geen gefotoshopte modellen meer publiceert en zich niet geneert voor bloopers. Dat betekent niet dat je spontaan alles online gooit: wat wil je als merk vertellen? Hou de rode draad vast, adviseert Magalie Dierckx (MMBSY). Bewaak je DNA. “Mensen connecteren met mensen, het is een gesprek.” The Room Antwerp vindt ze een mooi voorbeeld van een merk dat een sterke community bouwde.

Maar als lokale retailer hoef je niet eens je eigen community te bouwen: je kan ook inhaken op bestaande netwerken, zoals de lokale sportclub. En je belangrijkste troef als ondernemer, dat ben je zelf: “Je bent je eigen influencer”. In een onlineomgeving die meer dan ooit overspoeld wordt door AI-content, wordt geloofwaardigheid belangrijker dan ooit. Offline beleving zal weer een groter gewicht krijgen. In tijden van “influencermoeheid” moet je creatief uit de hoek komen.

Identiteit en community gaan hand in hand

Een mooie manier om het gemeenschapsgevoel aan te wakkeren is het magazine “Curated By Trademart”, waarvan zopas de tweede editie verscheen. In het blad, dat twee keer per jaar zal verschijnen, komen zowel exposanten als retailers aan het woord. Daarbij draait het niet alleen om wat er in de rekken ligt, maar vooral om hoe retailers verbinding creëren met hun klanten én partners.

Zo vertelt Eliza De Waele van Kabine in het magazine hoe zij haar zaak in tien jaar tijd uitbouwde tot vier locaties en bewust positioneert als méér dan een winkel. Klanten komen er niet alleen om te shoppen, maar ook om koffie te drinken, iets te eten, tijd door te brengen en elkaar te ontmoeten. Ook Studio LouLou in Oostende toont hoe identiteit en community hand in hand gaan. Amber Leune bouwt er aan een kleurrijke boetiek die bewust niet iedereen probeert te pleasen. Net door een duidelijk signatuur te creëren, weet de winkel de juiste klant aan te trekken.

Vraag je professionele toegang aan

Zowel het magazine Curated by Trademart als de Retail Happening onderstrepen de bredere rol die Trademart wil opnemen binnen de retailsector: als ontmoetingsplek waar retailers, merken en experten elkaar vinden, kennis en ideeën uitwisselen en samen nadenken over de toekomst van retail. Via andere initiatieven, zoals events, lunch & learns, mood corners en routes, zet Trademart die focus op kennis en inspiratie bovendien verder doorheen het jaar.

Een bezoek aan Trademart is dan ook steeds een verrijkende ervaring. De fysieke beleving blijft belangrijk: hier vind je een aanbod van meer dan 1.500 merken, producten die je kan zien, voelen en vergelijken. Tegelijk staat Trademart voor een omnichannel-aanpak door producten en extra inspiratie toe te voegen op de website. Benieuwd naar het unieke aanbod en de community van Trademart? Vraag dan je professionele toegang aan en ervaar hoe verbinding, inspiratie en groei samenkomen onder één dak.