Amazon trapt najaarskoopjes af met Prime Big Deal Days op 6 en 7 oktober

Amazon lanceert op 6 en 7 oktober zijn Prime Big Deal Days, een 48-uur durend shopevenement met exclusieve kortingen voor Prime-leden. Het evenement moet vroege uitgaven voor de feestdagen op gang trekken in een steeds competitievere retailmarkt.

Drie maal daags met Alexa

Tijdens het evenement introduceert Amazon driemaal per dag nieuwe kortingsacties. Het techbedrijf belooft meer dan een miljoen producten aan te bieden tegen de laagste prijzen tot nu toe dit jaar. “Zodra de herfst begint, is er zoveel waar je je op moet voorbereiden: gasten ontvangen, decoreren, cadeaus voor de feestdagen. Prime Big Deal Days maakt het eenvoudig om alles af te vinken terwijl je bespaart”, aldus Carmen Nestares, vicepresident Noord-Amerika Marketing en Prime Tech bij Amazon.

Het bedrijf integreert ook AI-shoppingassistent Alexa prominenter: Alexa kan de prijsgeschiedenis bijhouden, deal-alerts instellen en klanten waarschuwen wanneer producten een gespecificeerde prijs bereiken. Daarnaast is er een Auto-Buy-functie die automatisch een product koopt wanneer het een vooraf ingestelde doelprijs bereikt.

Met Prime Big Deal Days probeert Amazon de feestdagenuitgaven al vroeger in het seizoen op de agenda te krijgen. Het evenement is niet alleen gericht op kerstcadeaus, maar ook op Halloween, herfstmode, seizoensdecoratie en alledaagse huishoudelijke aankopen. In de VS krijgen Prime-leden ook kortingen op verse voeding voor herfstfeestdagen zoals Thanksgiving, met gratis bezorging in de meeste gebieden.