[In Beeld] Wingzz China: in China worden autonome robots alledaags, van de supermarkt tot de taxi

De laatste drie dagen van de retailtour Wingzz China gingen van Alibaba in Hangzhou tot de technologiebedrijven van Shenzhen. Wat vooral opvalt: autonome robots zijn er geen toekomstbeeld, maar bepaalt nu al hoe Chinezen winkelen, produceren, zich verplaatsen en zelfs hun lunch laten bezorgen.

Alibaba verbindt winkel en logistiek

Dag vijf begon op de campus van Alibaba in Hangzhou. De combinatie van Alibaba, supermarktketen Freshippo en logistiekbedrijf Cainiao maakte vooral zichtbaar hoe sterk verschillende delen van de retailketen met elkaar verweven raken.

Bij Freshippo is de supermarkt tegelijk winkel, fulfilmentlocatie en restaurant. Klanten kunnen producten fysiek kiezen, digitaal betalen of online bestellen voor lokale bezorging. Verse vis en zeevruchten kunnen ter plaatse worden bereid. Die combinatie illustreert Alibaba’s idee van ‘New Retail’: online en offline vormen geen afzonderlijke kanalen meer, maar gebruiken dezelfde infrastructuur.

Cainiao trekt die logica door naar logistiek. Automatisering, data en artificiële intelligentie moeten goederen steeds efficiënter door het netwerk sturen. Voor Europese retailers is vooral die koppeling interessant: digitalisering stopt niet bij de webshop, maar loopt door tot diep in voorraadbeheer en distributie.

Zelfrijdend wordt tastbaar

In Shenzhen konden deelnemers zelf kennismaken met autonoom vervoer tijdens een rit met Apollo Go, de robotaxidienst van Baidu. Apollo Go rijdt inmiddels in 28 steden en legde al meer dan 350 miljoen kilometers zelfstandig af.

Bij TCL CSOT bezocht de groep een zogenoemde ‘dark factory’, waar verregaande automatisering het productieproces ondersteunt. De fabrikant produceert beeldschermen voor onder meer televisies, smartphones en auto’s. De schaal waarop automatisering hier wordt ingezet, maakt duidelijk dat artificiële intelligentie in China steeds nadrukkelijker onderdeel wordt van industriële processen.

Tijdens een sessie met David Li, directeur van het Shenzhen Open Innovation Lab, kwam tegelijk een andere verklaring voor het Chinese innovatietempo naar voren: Shenzhen sluit productiecapaciteit, hardwarekennis en ondernemerschap bijzonder nauw op elkaar aan. Daardoor kunnen bedrijven nieuwe ideeën snel bouwen, testen en aanpassen.

De drone wordt bezorger

Op de slotdag werd die korte afstand tussen technologie en toepassing opnieuw zichtbaar. Meituan demonstreerde zijn dronebezorging, waarbij maaltijden, dranken en dagelijkse boodschappen autonoom over korte afstanden worden vervoerd. Wat ooit als futuristisch experiment gold, draait vandaag commercieel op tientallen routes in verschillende steden.

De reis eindigde bij INNO100, waar jonge technologiebedrijven hun producten presenteerden en bezoekers ze meteen konden testen. Dat vat de belangrijkste observatie van de week misschien het beste samen: China onderscheidt zich niet alleen door nieuwe technologie te ontwikkelen, maar vooral door haar snel uit het laboratorium te halen.

Na zeven dagen blijkt die snelheid de rode draad. Van winkelconcept en magazijn tot fabriek, robotaxi en dronebezorging: experimenteren en opschalen liggen in China opvallend dicht bij elkaar.