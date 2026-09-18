Amazon Benelux zoekt nieuw hoofd na vertrek Eva Faict

Eva Faict vertrekt na elf jaar bij Amazon. De countrymanager voor België en Nederland, die mee aan de wieg stond van Amazon.com.be, kiest voor een nieuwe functie buiten het e-commercebedrijf.

Start in België

“Na elf fantastische jaren verlaat ik Amazon. Dit was geen gemakkelijke beslissing. Ik heb met veel plezier bij Amazon gewerkt en elf jaar vormt zo’n groot deel van mijn carrière en mijn leven”, maakt Faict haar vertrek bekend op LinkedIn. Amazon maakt op een later moment bekend wie haar opvolgt als verantwoordelijke voor België en Nederland.