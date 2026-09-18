Picnic breidt maaltijdservice uit naar Duitsland

Onlinesupermarkt Picnic lanceert in 2027 zijn bereide maaltijdendienst ook op de Duitse markt, na een test in Nederland. Ook het getrouwheidsprogramma Picnic Family trekt naar Duitsland.

Oplossing voor gezinnen

Picnic bezorgt Duitse klanten vanaf volgend jaar niet alleen de wekelijkse boodschappen, maar bezorgen, maar ook vers bereide maaltijden. De dienst Picnic Kookt, die de retailer na een test nu in heel Nederland lanceert, trekt straks de grens over. “We zijn hier twee weken geleden mee begonnen en nu bevatten al zo’n 10% van de winkelmandjes onze gerechten. Voor gezinnen is dit de beste oplossing”, zegt Picnic-baas en medeoprichter Michiel Muller in een gesprek met het Duitse vakblad Lebensmittel Zeitung. Een team van 25 koks in Amsterdam bereidt elke ochtend vers de maaltijden die klanten via de app hebben besteld. De retailer wil het concept in eerste instantie uitrollen op de thuismarkt, in 2027 volgt Duitsland.