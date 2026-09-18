België - NL
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Geschreven door Stefan Van Rompaey
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[Filet Pur] De mist in

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Food18 september, 2026
Shutterstock.com

Teken des tijds: in de verleidingsstrategieën van onze supermarktketens halen pastinaken en paprika’s het steeds vaker op sauvignon blanc of syrah. Maar waar komt die penetrante zweetgeur in de rayons toch vandaan? Filet Pur trekt op onderzoek.

Alles voor de clicks

Eerst even terugspoelen naar het begin van de week, waar een ijverige journalist een woordvoerder de microfoon onder de neus duwt in een zopas gerenoveerde stadssupermarkt op niveau -1 van shopping The Mint in het hartje van onze door politici gruwelijk mismeesterde maar toch nog altijd prachtige hoofdstad.

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