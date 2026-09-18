Van ovenschotels tot shiitakechips: Delhaize omarmt complexloze comfortvoeding

Terwijl de afdeling groenten en fruit een extreme make-over krijgt, toonde Delhaize op zijn Food Market in verschillende categorieën een hang naar comfortvoeding. Meer aandacht krijgt ook premium huismerk Taste of Inspirations.

Recordeditie

Met 122 deelnemende leveranciers was de afgelopen Food Market de grootste ooit voor Delhaize. Winkeliers konden er kennismaken met het vernieuwde concept voor de afdeling groenten en fruit en de feestproducten voor de belangrijke eindejaarsperiode ontdekken. Ook al blijft gezondheid één van de speerpunten voor de retailer, smaak en verfijning zijn uiteraard nooit ver weg. Naar goede traditie veel Italiaanse specialiteiten, een vernieuwd wildassortiment, introducties in sportvoeding en een focus op convenience. We selecteerden vijf takeaways.

1. Functionele drinks voor ochtend en avond

Functionele drankjes kennen volgens Delhaize een explosieve groei van zo’n 15%. Verse sappen onder hoge druk geperst (“high pressure processing”, een vorm van koude pasteurisatie) bewaren de voedingswaarden en zijn langer (tot 40 dagen) houdbaar. Pittige shotjes met gember of chilipeper zorgen ervoor dat je klaarwakker en vol energie aan de dag begint. Er zijn ook “evening shots” om de dag in alle rust af te sluiten.

2. Complexloze comfortvoeding

Hoe laat je de kleinsten meer groenten eten? Verschillende innovaties moeten groenten aantrekkelijker maken voor gezinnen met kinderen. Dat gaat van handig versneden en verpakte “Snackers” om mee te geven naar school, tot krokante groentenfrietjes voor de airfryer. In het rayon maaltijden en pasta’s, dat een “category reset” kreeg, verschijnen nieuwe pasta-ovenschotels, groentestamppotten en pureebowls onder huismerk. Ze bevatten veel groenten, maar zijn toch vooral ook complexloze comfortvoeding. Die twee hoeven elkaar niet uit te sluiten.

3. De snackificatie zet door

Eten tussendoor of onderweg vervangt steeds vaker de complete traditionele maaltijd. Daarnaast krijgt de afdeling chips en snacks een reset. Nieuwe huismerkreferenties duiken op in het schap, waaronder een populaire smaak als ketchupchips. Een trip van het team naar Japan inspireerde onder andere om een verrassend gamma krokante snacks van gedroogde shiitakes te introduceren, net als crispy gezouten zeewier. Een nieuw premiumgamma geroosterde noten komt onder het merk Taste of Inspirations.

4. Taste of Inspirations groeit

Want inderdaad, dat premium huismerk van Delhaize lijkt terug van nooit weggeweest, in uiteenlopende categorieën. Met uitgesproken feestproducten, zoals gedroogde eetbare bloemen om gerechten en cocktails mee te decoreren, originele chutneys (limoncello, onder andere), maar ook kazen, noten en andere snacks. Eerder lanceerde de retailer ook al een premium gamma olijfolies bijvoorbeeld.

5. Supermarkt wordt bakker

“Word de beste bakker van je buurt”, zo afficheerde de afdeling bakkerij nadrukkelijk. Geen verrassing: voor Delhaize is en blijft de bakkerij een absolute bestemmingscategorie. De keten wil het verschil maken met een steeds uitbreidend aanbod verse broodvariëteiten, kleinbrood en patisserie, of met de verse premium desserts van Atelier Cécile, bijvoorbeeld. Ook comfortfood.