Hoe Delhaize de Belgen vaker voor groenten en fruit wil doen kiezen

© RetailDetail

© RetailDetail

© RetailDetail

Delhaize geeft de afdeling groenten en fruit een make-over en vernieuwt het assortiment, om consumenten te helpen met gezondere keuzes. Slechts 7% van de Belgen eet de aanbevolen hoeveelheid groenten, slechts 10% consumeert voldoende fruit.

“We zijn de voedselpolitie niet”

Op de Delhaize Food Market, de traditionele najaarsbeurs die de retailer deze week organiseerde voor z’n aangesloten winkeliers, ging de hoofdrol naar de afdeling groenten en fruit. Delhaize wil top-of-mind zijn voor deze categorie. De maatschappelijke relevantie is groot: terwijl de Hoge Gezondheidsraad volwassenen aanbeveelt om dagelijks 300 gram groenten en 250 gram fruit te eten, blijkt uit de meest recente Nationale Voedselconsumptiepeiling van Sciensano dat slechts 7% van de Belgen de aanbevolen hoeveelheid groenten eet en 10% voldoende fruit consumeert.

Wat kan Delhaize daaraan verhelpen? “We zijn de voedselpolitie niet, we gaan mensen niet vertellen wat ze moeten eten,” zegt Geraldine Pieters, category director groenten & fruit bij Delhaize. “Maar we kunnen hen wel helpen en stimuleren. Mensen zeggen ons dat ze geen tijd hebben, of geen inspiratie, of dat ze groenten en fruit te duur vinden.” Daarom wil Delhaize het zo makkelijk, aantrekkelijk, vers en betaalbaar mogelijk maken om vaker voor groenten en fruit te kiezen.

Marktgevoel in de winkels

Een belangrijke categorie is dit alleszins voor de supermarktketen, die meer dan 750 referenties groenten en fruit aanbiedt en er jaarlijks 223.000 ton van verkoopt. Delhaize geeft de winkelervaring een upgrade, met nieuw meubilair, een ruimer aanbod in bulk, aandacht voor versheid, seizoenen, kleur en een sterker marktgevoel. Vernevelingssystemen helpen om groenten en fruit langer vers te houden en dragen tegelijk bij aan de frisse en levendige uitstraling van de afdeling. Het nieuwe concept werd al getest in de supermarkt in Alsemberg en de Proxy Delhaize buurtwinkels in Elsene en Rijhove (Gent). Daaruit blijkt dat de investering in twee jaar wordt terugverdiend.

Tegelijk zet Delhaize in op innovatie, in samenwerking met Belgische telers. Een mooi voorbeeld is Bloss, een nieuwe appelvariëteit met een frisse smaak, krokante bite en aantrekkelijke uitstraling, die straks exclusief bij de retailer verkrijgbaar is. Daarnaast brengt de keten meer gezonde tussendoortjes, van kant-en-klare fruitporties tot versneden groenten en fruit, verse sappen en een steeds uitgebreider aanbod verspakketten. We zagen en proefden onder andere nieuwe salademixen, een groeiend aanbod “snackers” (handige voorverpakte en versneden groenten en fruit voor de kinderen) of gekruide groentenfrietjes en wortelschijfjes, eenvoudig te bereiden in de airfryer of de oven.

Ook betaalbaarheid blijft een belangrijke hefboom. Er verschijnen meer Kleine Leeuwtjes in het aanbod groenten en fruit. Daarnaast krijgen alle SuperPlus-klanten automatisch 10% korting op groenten en fruit met Nutri-Score A en B en op plantaardige producten van het eigen merk. Dat deze aanpak aansluit bij de verwachtingen van klanten, blijkt uit recente bevragingen: 60% van de SuperPlus-klanten geeft aan dat het programma hen helpt om gezonder te leven.