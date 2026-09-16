Becel-eigenaar Flora te koop voor 7 miljard euro

Investeringsfonds KKR zet Flora Food Group, het bedrijf achter voormalige Unilever-margarinemerken als Becel, Bertolli, Blue Band en Violife, te koop. Een deal zou 7 miljard euro kunnen opbrengen.

Interesse van investeerders

KKR kocht Flora Food Group, dat toen nog bekend was als Upfield, in 2018 voor 6,8 miljard euro van Unilever. In 2024 werd de naam gewijzigd naar Flora Food Group, met de ambitie om de grootste producent van plantaardig voedsel ter wereld te worden. Die ambitie moest de eigenaar echter bijstellen, nadat de verkoop van plantaardige zuivelalternatieven afnam, als gevolg van wijzigend consumentengedrag. Het bedrijf meldde vorige maand nog een lichte daling van de omzet in het eerste halfjaar.

In april van dit jaar meldde de Financial Times al dat KKR samen met investeringsbankiers aan een mogelijke verkoop van de voedingsgroep werkte, om kapitaal vrij te maken voor andere investeringen. Dat plan lijkt steeds concreter te worden: volgens Sky News zou het investeringsfonds de komende weken een veiling starten, die naar verwachting 7 miljard euro kan opbrengen. Verschillende kapitaalfondsen zouden interesse tonen.