Voedingsgroep Hain Celestial vindt koper voor Europese tak

Het Amerikaanse concern Hain Celestial, eigenaar van biologische en plantaardige merken als Lima, Rice Dream, Natumi of Ella’s Kitchen, verkoopt zijn Europese activiteiten aan investeringsgroep Aurelius.

Geen onbekende

De Amerikaanse groep, die zijn schuldenlast wil afbouwen, was al even op zoek naar een koper. Die is nu gevonden: Aurelius betaalt 323 miljoen dollar (280 miljoen euro) voor de Europese tak, met activiteiten in Groot-Brittannië, Ierland, Oostenrijk, Duitsland en België.

Hain Celestial is onder andere eigenaar van het biologische merk Lima in België, de producent van plantaardige dranken Natumi in Duitsland, Het Oostenrijkse Joya, het Ierse Cully & Sully en Britse merken als Linda McCartney Foods, New Covent Garden en het biologische baby- en kindervoedingsmerk Ella’s Kitchen.

De koper is geen onbekende in de retailsector: Aurelius nam in 2023 cosmeticaketen The Body Shop over (maar verkocht het bedrijf al snel) en werd begin dit jaar ook getipt als een mogelijke overnemer voor de Belgische activiteiten van Carrefour – een verkoop die intussen niet meer aan de orde is.