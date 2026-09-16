Royal Swinkels verhuist afvulactiviteiten Brouwerij Palm naar Nederland

In een biermarkt die onder druk staat wil brouwersgroep Royal Swinkels de beschikbare productiecapaciteit efficiënter inzetten. Daarom verhuizen de afvullijnen voor flessen en vaten van brouwerij Palm in Steenhuffel naar Nederland.

Ruimte creëren voor investeringen

Palm NV heeft vandaag aan de ondernemingsraad haar intentie bekendgemaakt om de afvulactiviteiten in Steenhuffel gefaseerd over te hevelen naar bestaande afvullijnen binnen de groep. De brouwactiviteiten blijven behouden. Ook de blikkenlijn, het distributiecentrum, de commerciële activiteiten van Swinkels Belgium en de werkzaamheden bij Rodenbach in Roeselare blijven ongewijzigd. Dat meldt Royal Swinkels, tevens eigenaar van biermerken als Bavaria, Cornet en La Trappe, in een persbericht.

Naar eigen zeggen wil Royal Swinkels de beschikbare productiecapaciteit binnen de groep efficiënter inzetten en ruimte creëren voor toekomstige investeringen in Belgische merken en groeisegmenten. Verschillende afvullijnen naderen het einde van hun economische levensduur. De beslissing kan leiden tot een collectief ontslag van 33 medewerkers op een totaal van 147 medewerkers. Daarover heeft het bedrijf woensdag de wettelijke informatie- en consultatieprocedure opgestart met de werknemersvertegenwoordigers.