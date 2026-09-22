Lidl rolt Scan & Go nu ook uit in Frankrijk

Na België en Duitsland krijgt nu ook Frankrijk de Scan & Go-functie in de Lidl Plus-app. Klanten kunnen er hun boodschappen met hun smartphone scannen en vervolgens via een aparte kassa afrekenen. Lidl zet de dienst meteen in bij elke nieuwe winkel.

Geen aparte scanners

Lidl activeerde Scan & Go inmiddels in veertig Franse winkels. Frankrijk volgt daarmee Duitsland, Nederland, Luxemburg en België. In België ging de functie in augustus van start in Melle en Destelbergen. Lidl wil Scan & Go er dit jaar naar een dertigtal winkels met zelfscankassa’s brengen.

Klanten starten Scan & Go via een QR-code aan de ingang en scannen vervolgens zelf de barcodes van hun producten. De app houdt het totaalbedrag tijdens het winkelen bij en toont ook promoties. Voor groenten en fruit gebruikt Lidl in Frankrijk slimme weegschalen die producten automatisch herkennen.

Lidl kiest daarmee rechtstreeks voor zelfscannen via de smartphone en slaat aparte handscanners over. Dat scheelt volgens de retailer apparatuur en onderhoud. “Er is geen enkele onderbreking in het winkeltraject: de klant hoeft geen nieuwe applicatie te downloaden of een ander account aan te maken. De overgang van het scannen van producten in de winkel naar het betalen aan de kassa verloopt vanzelf, zonder zware of complexe stap die het gebruikelijke winkelritme verstoort”, zegt John Paul Scally, voormalig topman van Lidl Frankrijk, aan Linéaires.