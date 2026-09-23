AB InBev kaapt Champions League na 33 jaar weg bij Heineken

Heineken moet na meer dan drie decennia plaatsmaken voor Stella Artois in de Champions League. Voor AB InBev past de deal in de strategie om zijn grootste merken sterker te koppelen aan wereldwijde mediaplatformen en sportevenementen. De brouwer is “goed op weg”, zei CEO Michel Doukeris op de investeerdersdag.

Flink duurder

AB InBev sloot de overeenkomst met de Europese voetbalbond Uefa eind vorig jaar. Volgens sportsite The Athletic betaalt de brouwer ongeveer 200 miljoen euro per jaar voor de rechten. Heineken zou voor zijn huidige sponsorpakket circa 120 miljoen euro per jaar betalen. David Beckham, ambassadeur van Stella Artois, kondigde de wissel dinsdag aan tijdens de investeerdersdag van AB InBev.