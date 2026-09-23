Aldi past folder aan na klacht prinses Delphine: “reproductie is geen kunst”

De aankondiging van Aldi, dat klanten zaterdag in de Belgische winkels een “exclusief werk” van prinses Delphine van Saksen-Coburg kunnen kopen voor 24,99 euro, is op de online folder aangepast: het gaat om een reproductie, geen kunstwerk.

“Ik verkoop mijn kunst niet bij Aldi”

“Kunst betaalbaar voor iedereen. Een exclusief werk van prinses Delphine van Saksen-Coburg scoren? Snel naar Aldi op zaterdag 26 september”. Zo staat het te lezen in de papieren folder van Aldi deze week, en zo stond het ook online, maar die online folder is intussen op vraag van de kunstenares aangepast: daar is de verwijzing naar kunst weggelaten, en staat er nu “Een exclusieve reproductie van een muurschildering van prinses Delphine van Saksen-Coburg scoren.”

In een post op Instagram had de prinses haar verontwaardiging geuit: “Ik verkoop mijn kunst niet bij Aldi”. Het gaat om ingekaderde reproducties van een muurschildering in Gent, die woensdag onthuld wordt. Ze zijn niet ondertekend en niet genummerd, preciseert ze. De reproducties zullen zaterdag wel degelijk te koop zijn in de winkels. De heisa zou haast het goede doel van het initiatief naar de achtergrond doen verdwijnen: de campagne van Warme William rond mentale gezondheid van jongeren.