Fusie creëert pizzagroep van één miljard euro

European Pizza Group, de eigenaar van pizzamerken Wagner en Buitoni, gaat fuseren met de Britse pizzaproducent Crosta Mollica. Samen vormen ze een groep met een omzet van 1 miljard euro.

Complementaire bedriijven

De fusiegroep, die naar eigen zeggen een van de grootste pizzabedrijven van Europa wordt, zal Crosta Mollica en European Pizza Group als zelfstandige bedrijven blijven exploiteren. Er zijn op korte termijn geen wijzigingen gepland in het bedrijfsmodel van beide ondernemingen, die erg complementair blijken. David Milner, momenteel voorzitter van Crosta Mollica, wordt CEO van de gefuseerde groep. Tom Sirett blijft CEO van Crosta Mollica, terwijl Matthias Casanova aanblijft als CEO van European Pizza Group.