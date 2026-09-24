Nederlanders besteden 2,1 miljard euro per jaar aan boodschappen in Duitsland en België

Steeds meer Nederlanders shoppen over de grens: vooral in Duitsland, ook in België. Als de Nederlandse regering straks een suikertaks invoert, zal die trend nog aan belang winnen, vreest de voedingsindustrie, want prijs is de belangrijkste aanjager van grenswinkelen.

Vier op de tien Nederlanders winkelen over de grens

Nederlandse consumenten besteden naar schatting nu al 2,1 miljard euro per jaar aan boodschappen over de grens: Duitsland trekt jaarlijks ruim 15 miljoen bezoeken voor boodschappen, België bijna 4 miljoen. Vier op de tien Nederlanders steken voor hun boodschappen weleens de grens over. In de grensregio’s winkelt zelfs 55 tot 70% van de consumenten bij de oosterburen, meldt de federatie van de Nederlandse levensmiddelenindustrie FNLI. Daardoor loopt de Nederlandse schatkist jaarlijks minimaal 340 miljoen euro aan belastingopbrengsten mis.

Uit onderzoek van EFMI Business School blijkt dat prijs het belangrijkste motief voor grensshoppen is. Niet het algemene prijsniveau, maar de prijs van specifieke producten zet consumenten ertoe aan boodschappen over de grens te doen. Zoals bijvoorbeeld alcoholhoudende en alcoholvrije dranken, waarop Nederland relatief hoge heffingen en accijnzen toepast.

Het voornemen van de Nederlandse regering, om in 2030 een suikertaks in te voeren, baart de voedingssector dan ook zorgen. Die voorgenomen suikerbelasting dreigt bepaalde boodschappen 10 tot 20% duurder te maken. Naast hogere prijzen in Nederland, zal dat ook een verdere verschuiving van bestedingen naar het buitenland veroorzaken, vreest FNLI.